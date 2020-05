Wettbewerb „Dein Kunstwerk vom Welterbe!“ startet Samstag

Ab 30. Mai sind Goslar und die Welt aufgerufen, ein eigenes Kunstwerk vom Unesco-Welterbe im Harz für einen Wettbewerb zu schaffen. „Dein Kunstwerk vom Welterbe!“ lautet der Titel der Aktion, die gemeinsam von der Goslarschen Zeitung, der Goslar Marketing GmbH, der Stiftung Unesco-Welterbe im Harz und dem Weltkulturerbe Rammelsberg veranstaltet wird. Die Aktion läuft auf den Social Media-Kanälen unter dem Hashtag #DeinKunstwerkVomWelterbe!.

„Dein Kunstwerk vom Welterbe!“ setzt der Kreativität keine Grenzen: Die Teilnehmer können etwa das Erzbergwerk Rammelsberg malen, die Stadtansicht von Goslar basteln oder die Oberharzer Wasserwirtschaft im Sandkasten nachbauen. Ein Foto von dem Werk kann schließlich im Zeitraum vom 30. Mai bis 5. Juni, 12 Uhr, auf goslarsche.de hochgeladen werden.

Eine Jury erstellt aus sämtlichen Einreichungen eine Vorauswahl, die am 6. Juni unter goslarsche.de sowie in der Printausgabe der Goslarschen Zeitung vorgestellt werden. In einem Voting am 6. und 7. Juni können alle Kunstbegeisterten und Welterbe-Fans unter goslarsche.de über die Gewinner entscheiden. Sie werden am 9. Juni ebenfalls online und in der Zeitung bekannt gegeben.

Der Gewinner darf sich über vier Harz Cards für vier Tage einschließlich Abenteuertour im Welterbe freuen. Auf den Zweitplatzierten warten zwei Harz Cards für vier Tage und der Drittplatzierte erhält einen Goslarer Einkaufsgutschein „Greif‘s Dir“ im Wert von 50 Euro.

Der Wettbewerb ist ein Beitrag zum Welterbetag am 7. Juni. Aufgrund der Corona-Pandemie findet er in diesem Jahr nur online statt.