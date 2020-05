HTV startet Kampagne zum Wiedereinstieg in Tourismussaison

Wochenlang befand sich der Harztourismus im Shutdown. Jetzt dürfen touristische Anbieter wieder öffnen, die ersten Schritte in Richtung Normalität sind getan. Da die Weichen für den internationalen Tourismus noch nicht gestellt sind, rücken deutsche Reiseziele verstärkt in den Fokus – eine Chance, neue Zielgruppen für den Harz zu gewinnen: die, die eher ferne Ziele bevorzugen. Seit Tagen steige die Nachfrage nach Informationsmaterial in der Geschäftsstelle des Harzer Tourismusverbandes kontinuierlich. Mit seiner Kampagne „Fernweh Harz“ will der Verband nun zusätzlich die Aufmerksamkeit potenzieller Gäste auf den Harz lenken. Darüber informiert der HTV.

Mit der Kampagne wolle der HTV die Region einerseits beim Stammpublikum modern, spektakulär und vor allem aus einem neuen Blickwinkel in Erinnerung rufen. Andererseits sollen für die Saison 2020 neue Gästegruppen gewonnen werden, um eine grundlegend hohe Auslastung der touristischen Infrastruktur im Harz in den nächsten Monaten zu sichern. „Im Mittelpunkt der Kampagne steht der selbstbewusste Vergleich Harzer Attraktionen mit internationalen Reisezielen und -destinationen. Damit verbunden ist die Botschaft, dass eine weite Reise zum Heilen des Fernwehs nicht nötig ist, sondern die in der Nähe liegende Harzregion mit ähnlich spektakulären Angeboten aufwarten kann, wie die Wunschziele in aller Welt“, teilt der HTV mit.

Neun zentrale Kampagnenmotive

Grundlage des umfangreichen Maßnahmenportfolios bilden die neun zentralen Kampagnenmotive. Jedes Motiv stellt zum einen den Bezug zu einem konkreten internationalen Reiseziel her, zum anderen lassen sich Harzer Themenwelten damit verbinden. Nach der Erstansprache sollen diese entsprechend in Szene gesetzt werden, um die Reisemotivation zu erhöhen.

So werden mit dem Motiv „Elsass?“ – einer mit dem Elsass vergleichbaren Fassadenansicht aus Quedlinburg – beispielsweise die Städte, Burgen und Schlösser im Harz verknüpft. Der mit „Nepal?“ verbundene Blick über die Titan-Hängebrücke bei Rübeland stehe dabei für die Outdoorangebote im Harz. Und die für „Schottland?“ typische Ansicht der Earl’s Lane Ferienhäuser am Königshagener Ring bei Barbis vertritt die teils außergewöhnlichen Unterkünfte der Region. Ein weiterer Ausflugstipp des HTV ist die mit „Slowenien?“ verglichene Kelle im Südharz. Sie steht für die Höhlen im Harz. Weitere fünf Motive komplettieren in vergleichbarer Weise die Kampagne.

Reichweite online erhöhen

Vor wenigen Tagen starteten die umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen zur Kampagne – zunächst im Onlinesegment sowie über die gängigen Social-Media-Kanäle. „Die Kooperation mit zahlreichen Bloggern und Influencern sowie der Blogmarketing-Plattform trusted-blogs soll die Reichweite zusätzlich erhöhen“, erklären die Verantwortlichen des HTV. Auch auf Online-Vertriebs-Plattformen mit hoher Frequentierung werde für den Harz geworben. Auch ein Reise-Podcast über „(R)auszeit“ nimmt sich der Thematik an.

Ab Juni sollen dann passende Radiospots über verschiedene Sender ausgestrahlt und durch Anzeigenschaltungen in harzaffinen Quellmärkten ergänzt werden. Der Vertrieb von Citycards mit den entsprechenden Kampagnenmotiven an mehr als 1.000 Standorten komplettiert das umfangreiche Maßnahmenportfolio. Möglich wird die Kampagne durch die Projektförderung der Länder, die der HTV auch in 2020 erhält.

„Wir möchten mit unserer Kampagne einen Teil zu einer hoffentlich doch noch erfolgreichen Sommersaison 2020 im Harz beitragen. Auch wenn die Umsatzverluste der letzten Monate keinesfalls aufzuholen sind, dürfen wir jetzt nicht aufgeben. Der Harz hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt – daran möchten wir anknüpfen“, erklärt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes.

Die Kampagne selbst sowie die neun Themenwelten werden in insgesamt zehn Landingpages unter harzinfo.de/fernweh dargestellt. Von hier aus gelangen Interessierte zu den Detailinhalten der HTV-Webseite und können darüber auch Harzurlaub buchen.