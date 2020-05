Tempokontrolle im Harz: Motorradfahrer tritt gegen Blitzer

Torfhaus. Die Polizei maß an zwei Sonntagen die Geschwindigkeit auf der B4 am Torfhausberg. Gegen einen Biker wird jetzt gesondert ermittelt.

109 Fahrverbote erteilte die Polizei Goslar insgesamt bei einer Geschwindigkeitskontrolle an den vergangenen beiden Sonntagen im Bereich der Bundesstraße 4 am Torfhausberg. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort an mehreren Stellen 60 km/h. Die schnellsten Fahrer waren – an beiden Tagen – mit mehr als 110 km/h unterwegs.

Motorradfahrer tritt langsam fahrend gegen Messanlage

An beiden Tagen passierten insgesamt 8.700 Fahrzeuge die Kontrollstelle, am ersten Messtag waren davon 550 zu schnell unterwegs – davon 200 Motorradfahrer. Insgesamt müssen 38 Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. „Unter diesen befand sich möglicherweise auch der Motorradfahrer, der langsam fahrend gegen die Messanlage trat“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Anlage wurde nicht beschädigt, die Messungen konnten fortgesetzt werden. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Am zweiten Sonntag waren beinahe 670 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Darunter waren 46 Motorräder. Die Polizei erteilte 71 Fahrverbote.