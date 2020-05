Amazon plant regionales Verteilzentrum in Northeim

Das Logo von Amazon an einem Versandlager. In Northeim könnte ein Verteilzentrum, die „letzte Meile“ auf dem Weg des Pakets, entstehen.

Northeim. Der amerikanische Online-Versandhändler will ein neues Verteilzentrum errichten. 120 bis 130 Arbeitsplätze könnten in Northeim entstehen.

Der Online-Versandhändler Amazon prüft derzeit die Möglichkeit, ein Verteilzentrum in Northeim zu eröffnen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Mittwoch die Presse informiert, das Unternehmen bestätigte die Pläne zuvor auf unsere Nachfrage. Demnach könnten dort 120 bis 130 Arbeitsplätze im „normalen Betrieb“ entstehen. Laut Stadtverwaltung würde Amazon Logistics von Northeim aus über unabhängige Lieferpartner mehrere Postleitzahlenbereiche in Südniedersachsen beliefern. Täglich wären rund 200 bis 215 Fahrzeuge für Amazon Logistics in Northeim im Einsatz. Bereits am Montag hatte das Unternehmen seine Pläne im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss des Stadtrates vorgestellt.

Stadtverwaltung optimistisch „Die Stadt Northeim ist derzeit im Austausch mit dem Unternehmen Amazon, um die Ansiedlung eines Verteilzentrums im neu entstehenden Industriegebiet West zu prüfen“, teilt die Verwaltung mit. Ein zentrales Ziel der Stadt sei es, den Wirtschaftsstandort Northeim nachhaltig zu stärken, heißt es in der Mitteilung weiter. „Mit Amazon würde die Stadt Northeim einen sehr kompetenten und innovativen Partner gewinnen. Da das Unternehmen mit Logistikpartnern sowie weiteren Dienstleistern und Betrieben vor Ort zusammenarbeitet, sind eine gesteigerte Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und weitere Arbeitsplätze zu erwarten“, zeigt sich die Stadtverwaltung optimistisch. Die Ansiedlung würde sich außerdem positiv auf die Steuereinnahmen der Stadt auswirken. Der frühere Northeimer Bürgermeister und FDP-Fraktionsvorsitzende im Northeimer Kreistag, Irnfried Rabe, äußerte sich einem Bericht der HNA nach dagegen skeptisch und habe an die wachsende Bedrohung des Einzelhandels durch den Online-Handel erinnert. Das sagt Amazon Ein Sprecher von Amazon erläutert gegenüber unserer Zeitung die Funktion eines Verteilzentrums: „In einem Verteilzentrum sortieren wir Pakete aus den Logistikzentren für die Auslieferung an den Kunden (die sog. „letzte Meile“). Die Anlieferung der Pakete aus den Logistikzentren erfolgt vor allem nachts. Mit der Sortierung werden die Routen für die Auslieferung berechnet. Die Pakete und die Routenplanung übergibt Amazon an die jeweiligen lokalen Lieferpartner, die sie an Kunden ausliefern. In einem Verteilzentrum haben wir kein Lager.“ Das amerikanische Unternehmen gibt sich in seiner Pressemitteilung freundlich und kooperativ: „An allen unseren Standorten wollen wir ein guter Nachbar sein. Wir schaffen Arbeitsplätze und engagieren uns für gute Zwecke in der Gemeinde. Amazon Logistics bietet lokalen Lieferpartnern die Möglichkeit mit Amazon zu wachsen. Sie bringen zusätzliche Kapazität und Flexibilität für die letzte Meile, dadurch werden wir wachsender Kundennachfrage gerecht und können unseren Kunden in der Region einen noch besseren Service bieten.“