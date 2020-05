Lenz: „Den Verlust von Kultur merkt man erst auf Dauer.“

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, heißt es im fünften Buch Mose. Der Mensch nährt sich beispielsweise auch von Kultur, würde Gerhard Lenz hier anfügen. Mit dem Welterbe-Chef im Harz hat Jörg Kleine deshalb über Kultur in Corona-Zeiten gesprochen, und die Gedanken mögen für manchen überraschend sein: Ist nicht „Kultur“ gerade in dieser herausfordernden Zeit so besonders wichtig? Der Kulturmensch Lenz jedenfalls bemüht keineswegs dieses greifbare Stereotyp, sondern beschreibt die Bedeutung sehr differenziert.

„Kultur, das ist ja ein ganz breit angelegter Begriff“, sagt Gerhard Lenz – ob Kino, Musical, Konzert, Ausstellung, Museum oder eben die historische Betrachtung des Bergbaus im Harz. Über Wochen hinweg mussten die Kultureinrichtungen im ganzen Land durch die Corona-Beschränkungen ihre Pforten schließen. Seit voriger Woche erwachen sie langsam wieder aus dem Dornröschenschlaf. Wie ist also die Erwartung?

Hunger auf Kultur?

„Eine Kollegin sagte mir neulich: Die Leute werden jetzt so richtig kulturhungrig sein“, schildert Lenz. „Aber ist das auch so?“, fügt er gleich ein Fragezeichen an. Denn bevor Menschen den kulturellen Pfaden folgen, werden sie erst einmal viel handfestere Dinge erledigen, die ihnen über Wochen verwehrt geblieben sind. Auch Lenz freut sich am meisten darüber, wieder seinen Sohn in Göttingen zu besuchen, sagt der Chef des Museums am Rammelsberg freimütig.

„Deshalb formuliere ich das erst mal ganz negativ: Wenn am Ende des Jahres das öffentliche Geld knapp wird, dann wird vielleicht die Frage auftauchen: Haben wir es denn gemerkt?“ – dass die Kultureinrichtungen über längere Zeit gar nicht geöffnet waren. Was also ist der Nährwert von Kultur? Und wie würde es sich ohne leben? Längerfristig jedenfalls äußerst schlecht, davon ist Lenz überzeugt: „Den Verlust von Kultur merkt man erst auf Dauer.“

In Diktaturen sind die Gefahren dafür groß, legt Gerhard Lenz dar. Kulturelle Institutionen verschwinden, Menschen können sich in kulturellen Bereichen nicht mehr betätigen, künstlerische Freiheit geht verloren. In demokratischen Strukturen ist das anders – auch wenn die Corona-Krise harte Einschnitte gerade auch für Kunst und Kultur gebracht hat. „Von daher glaube ich schon, dass die These vom Kulturhunger stimmt“, resümiert Lenz – wenn der kurzfristige Hunger nach anderen Dingen erst einmal gestillt ist. „Wer mag sich Goslar langfristig ohne Welterbe, ohne die Altstadt und den Rammelsberg vorstellen?“, fragt Gerhard Lenz rhetorisch.

Kunst, kulturelle Vielfalt und das Bewahren eines kulturellen Erbes sind immer auch Ausdruck einer fortschrittlichen und freiheitlichen Gesellschaft. Und daraus erwächst zugleich eine beachtliche wirtschaftliche Bedeutung, lässt sich hier einschieben.

Oder wir holen noch etwas weiter aus: In seinem Standardwerk „The Wealth of Nations“ (Der Wohlstand der Nationen) prägte der schottische Ökonom Adam Smith 1776 den Begriff der Arbeitsteilung. Landläufig heißt das: Nicht alle machen alles, sondern Spezialisierung ist eine Trumpfkarte für Wachstum und Wohlstand.

Kultur mit Regeln

Das gilt im Übrigen nicht nur in Arbeitsprozessen, sondern auch für gesellschaftliche Entwicklung und Evolution des Menschen. Erst, als es Menschen gelungen war, eine üppigere Ernte einzufahren, um den Hunger zu stillen, ergab sich mehr Freiraum für Spezialisierung. Berufe bildeten sich heraus, Handwerk und Künste kamen auf. Und zum Tausch brauchte es eine Währung. Das alles gehört zur Kultur.

„Aber auch Regeln erlernt man in einer Kultur“, sagt Lenz: „Und jetzt halten wir uns seit Mitte März an Regeln, die wir nicht gewohnt sind.“ Die Gründe für diese Disziplin – meistens jedenfalls – und die daraus resultierende Entbehrung sind für den Welterbe-Chef einfach zu erläutern: „Wir tun es, weil wir einen gemeinsamen kulturellen Boden haben.“ Dies basiere auf Verantwortung, Einsicht des Einzelnen und Solidarität, aber ebenso Vertrauen in Gesellschaft und Regierung. Vertrauen auch darauf, dass die Einschränkungen wieder aufgehoben werden, wenn die Krise überwunden ist. Bei aller Kritik und Diskussion derzeit in Deutschland: „Solche Interviews wie Donald Trump sollte Frau Merkel mal gegeben haben“, betont der Welterbe-Chef mit Ironie. Und er sitze dabei als Geschäftsführer keineswegs auf einem üppigen staatlich garantierten Polster, wie die Kurzarbeit in der Corona-Krise zeigte: „Wir sind hier als Welterbestätte eine GmbH“, betont Lenz. Auch die müsse ihre Einnahmen erst zum Fließen bringen.

Doch setzt der Kulturmensch Lenz in Zeiten der Corona-Krise weiterhin auf Geduld, den langfristigen Aspekt und eine gesellschaftliche Stärke, manchen Marktschreiern die Stirn zu bieten: solchen Menschen, die „zutiefst hedonistisch“, also aus purem Eigennutz plötzlich an Grundrechte appellieren – die sie danach schnell wieder vergessen, wenn das eigene Ziel erreicht ist.