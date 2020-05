Die L504 wird in beide Richtungen gesperrt (Symbol).

Ab Montag, 18. Mai, wird die L504 voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Altenau an Stützwänden im Bereich Kräuterpark und am Ortsausgang Richtung Torfhaus.

Der Verkehr wird über die B498 nach Dammhaus, über die B242 nach Oderbrück und die B4 nach Torfhaus und in Gegenrichtung umgeleitet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 730.000 Euro.