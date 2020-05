Unfall im Harz: Autofahrer mit 1,4 Promille verliert Kontrolle

Altenau. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der L504 zwischen Torfhaus und Altenau sind zwei Personen verletzt worden.

Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr auf der L504 zwischen Torfhaus und Altenau ereignete. Die Polizei vermutet als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Trunkenheit. Darüber informieren die Beamten in einer Mitteilung.

Demnach war der 60-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Auto von Torfhaus kommend in Richtung Altenau unterwegs, als er zwischen dem Oberen und dem Unteren Bruchbergweg die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ins Schleudern geriet und mit der linken Fahrzeugseite gegen den Hang prallte. Durch den Aufprall wurde die linke Fahrzeugseite derart beschädigt, dass die eingeklemmte Beifahrerin durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden musste. Beide Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus nach Goslar gebracht.

Noch während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest – ein erster am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille.

Die Straße wurde für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Polizeistation Altenau führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05328/981920 entgegengenommen.