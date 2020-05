Ermittler rätseln über Ursache des Brandes in Torfhaus

Torfhaus. In der Nacht auf Montag gab es einen weiteren Einsatz der Feuerwehr Altenau auf Torfhaus. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.

Noch gibt es keine Erkenntnisse zur Ursache des Brandes, der am Sonntag in der Gaststätte „Halali“ in Torfhaus ausgebrochen war. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sollen am Dienstag Sachverständige mit den Ermittlern der Polizei den Ort des Geschehens untersuchen. Mit Ergebnissen wird frühestens in der zweiten Wochenhälfte gerechnet. Die Höhe des Schadens wird von der Polizei in einer ersten Schätzung mit zwei bis drei Millionen Euro beziffert.

Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, weder Brandstiftung noch ein Kurzschluss oder ähnliches könne ausgeschlossen werden, so Polizeisprecher Tim Holzhausen. Das Gebäude gelte als Tatort und sei von der Polizei beschlagnahmt. Eigentlich sollte das Restaurant nach einer mehrwöchigen Corona-Zwangspause am gestrigen Montag erstmals wieder öffnen. Nachdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Bad Harzburg am Sonntag ab kurz nach zehn Uhr am Vormittag im Einsatz waren, war der Brand gegen 14.30 Uhr unter Kontrolle. Sie hätten aber noch bis 21 Uhr „Brandwache gehalten und dann das Objekt an die Polizei übergeben“, sagt Stadtbrandmeister Andreas Hoppstock. Gegen 1.30 Uhr nachts sei dann die Feuerwehr Altenau erneut angerückt, da ein weiteres Glutnest an der Außenfassade entdeckt worden war. Am Montag habe das Wetter mit Nebel und Schneeregen zur Beruhigung der Lage beigetragen, so Hoppstock. Das Gebäude sei nicht einsturzgefährdet, sagte der Stadtbrandmeister. Eine besondere Herausforderung bei den Löscharbeiten sei das Blechdach gewesen. „Bei anderer Bedachung hätten wir das wesentlich schneller bewältigt.“ So hätten die Einsatzkräfte jede Menge neue Erfahrungen gesammelt. Weil die Wasserentnahmestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist und um den Einsatzfahrzeugen ausreichend Platz zu geben, war die B4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus am Sonntag über mehrere Stunden voll gesperrt worden. Die Wehren waren mit drei Drehleitern und zwei Löschlanzen vor Ort, außerdem kamen sogenannte Fognails zum Einsatz. Mithilfe der Fognails wird das Löschwasser durch spezielle Düsen vernebelt, was für Kühlung und Sauerstoffverdrängung sorgt und die Löscharbeiten erleichtert. Im Landkreis Goslar verfügen nur die Feuerwehren Clausthal-Zellerfeld und Bad Harzburg über diese Ausrüstung. Bürgermeisterin Britta Schweigel, die sich am Sonntag vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hatte, lobte die Einsatzkräfte: „Gut, dass die Verantwortlichen hier Wert auf sachgerechte Ausstattung gelegt haben.“ Zwei Feuerwehrmänner aus Bad Harzburg waren bei dem Einsatz leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Goslar gebracht worden. Beide konnten die Klinik aber inzwischen wieder verlassen.