Kradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Bad Harzburg. Am Samstag, 18. April, gegen 13.12 Uhr im LK Goslar befuhr eine 54-Jähriger die Kreisstraße 30 zwischen Bettingerode und Westerode mit einem Krad KTM aus dem LK Nordharz in Richtung Westerode. Er kam in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt auf das anliegende Feld. Durch den Sturz wird der Mann schwerverletzt und wurde folgend mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Göttingen geflogen. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. pol

