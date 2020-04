Endlich: „Geisterkuh“ nach mehrstündiger Verfolgung eingefangen

Das wilde Leben hat ein Ende: Die vor gut zweieinhalb Monaten von einer Weide bei Lautenthal ausgebüxte Kuh der Rasse Harzer Rotes Höhenvieh steht wieder im Stall. Das Tier, das dem Harz Vorland-Hof Bock in Bredelem gehört, konnte am Freitag in den späten Abendstunden gefangen werden. Die...