Nebengebäude brennt samt Werkstatt nieder

Bernshausen. Etwa 80 Kameraden verschiedener Feuerwehren waren am Samstag in Bernshausen im Einsatz.

Ein Schaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro ist beim Brand eines Nebengebäudes in Bernshausen in der Gemeinde Seeburg entstanden. Rund 80 Kameraden der Wehren Wollbrandshausen, Germershausen, Rollshausen, Waake, Bernshausen, Ebergötzen, Landolfshausen, Seeburg, Seulingen und Duderstadt sowie die Werksfeuerwehr von Otto Bock waren am Samstagnachmittag im Löscheinsatz.

Gegen 14.40 Uhr brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in dem als Werkstatt genutzten Nebengebäude aus. Die Flammen griffen anschließend auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus über und beschädigten es an Außenfassade und Dachüberstand. Die alarmierte Feuerwehr konnten ein weiteres Übergreifen auf das Haus verhindern. Die Werkstatt brannte in der Folge komplett aus. Wegen Einsturzgefahr war Ermittlern ein Betreten des unmittelbaren Brandortes für die Untersuchungen zur Brandursache bislang nicht möglich, teilt die Polizei mit.

Das Löschwasser kam aus mehrere Unterflurhydranten sowie einem Bach, teilt der Feuerwehrverband Duderstadt-Eichsfeld mit. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Abendstunden hin.