Harzer Kliniken nehmen Corona-Patienten aus dem Ausland auf

Die Kliniken im Harz helfen aus: Am Mittwochabend ist in der Harzklinik Goslar der erste von zwei schwer am Coronavirus bzw. Covid-19 erkrankten Patienten aus den Niederlanden eingetroffen (Foto).

Zwei Patienten aus Frankreich werden zudem derzeit im Kreis Nordhausen behandelt. Sie sind mit einem französischen Militärhubschrauber am Mittwochabend angekommen und in die Atemwegsfachklinik in Neustadt/Harz gebracht worden. Zuvor hatte es ein Hilfe-Ersuchen aus Frankreich gegeben. dpa

