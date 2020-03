Freiwilligendienstler kehren zurück nach Göttingen

Eigentlich hatten sich 79 junge Menschen auf ein Jahr in Afrika gefreut. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Freiwilligendienstler (FWDler) auf Anordnung der Bundesregierung nach Deutschland zurückkehren. Am Donnerstagabend kamen 31 der jungen Leute aus Südafrika in Göttingen an. Der ASC 46...