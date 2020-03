„Lächerliche“ neue Regeln: Party trotz Corona-Gefahr gefeiert

Goslar. „Sieben Unverbesserliche“ feierten in Goslar eine „feuchtfröhliche Party mit Musik und in ausgelassener Stimmung“, berichtet die Polizei.

Die Polizei berichtet von einer „Corona-Party“ am Freitagabend in Goslar. Demnach feierten „sieben Unverbesserliche“ im Bereich Rollstraße eine „feuchtfröhliche Party mit Musik und in ausgelassener Stimmung“. Der Gastgeber war sich keiner Schuld bewusst und bezeichnete die neuen Regeln als „lächerlich“.

Zwei machen weiter

Nachdem allen Gästen ein Platzverweis ausgesprochen worden war, kehrte kurze Zeit später ein Gast in die Räumlichkeiten des Gastgebers zurück. Gegen beide wurden Anzeigen gefertigt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Es sei abzuwarten, ob diese Maßnahmen fruchteten, da sich beide Personen weiterhin uneinsichtig zeigten, so die Polizei abschließend.

