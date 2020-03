Landrat Bernhard Reuter ist in freiwilliger Quarantäne

Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes begibt sich Landrat Reuter in freiwillige häusliche Quarantäne. Der Landrat war Teilnehmer einer Sitzung, bei der für kurze Zeit eine inzwischen positive getestete Person anwesend war. Über diesen Befund wurde der Landrat vom Gesundheitsamt informiert, wie die Kreisverwaltung am Mittwoch berichtete.

Bei dieser Gelegenheit erfolgte der Hinweis, der Landrat solle auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Landrat Reuter gehört angesichts seines Alters (über 60 Jahre) zur Risikogruppe. Dem Landrat geht es gut, Symptome spürt er nicht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auf sein Umfeld in der Kreisverwaltung habe die Nachricht des Gesundheitsamtes keine Auswirkung. Hygienevorgaben und Abstandsregeln würden in der Kreisverwaltung konsequent umgesetzt. Unabhängig von der Quarantäne nimmt Landrat Reuter seine Amtsgeschäfte im vollen Umfang wahr. Er ist fortlaufenden in die Arbeit des Stabes SAECovid-19 eingebunden. Die Kommunikation mit dem Kreishaus ist per Telefon und E-Mail sichergestellt. Die tägliche Telefonkonferenz der Verwaltungsleitung wird fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung abschließend.