Brandanschlag auf Ausländerbehörde hinterlässt Spuren

Diesen Morgen wird Joachim Rogge so schnell nicht vergessen. Am 25. November 2019 schaut er wie immer kurz nach dem Aufstehen um 5 Uhr auf sein Smartphone. Er liest eine Mitteilung der Polizei, dass es in der Nacht einen Brand im Göttinger Amtshaus gegeben hat. Erst nach einem Moment wird ihm klar,...