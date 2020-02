Informationen rund um die Diagnose Autismus

In der Öffentlichkeit taucht der Begriff Autismus zunehmend auf. Schlagworte wie Insel-Begabung, frühkindlicher Autismus und Asperger-Autismus werden in diesen Zusammenhängen oft genannt. Das Autismus-Zentrum der Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen lädt unter anderem aus diesem Grund am 20. März zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Autismus konkret“ ein. Gemeinsam mit Betroffenen, Interessierten, Therapeuten und Spezialisten sollen ausgewählte Themen seriös und verständlich besprochen werden. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Rotary-Club Clausthal-Zellerfeld.

Fachvorträge geplant

Wie wird Autismus diagnostiziert? Was hat die Diagnose für Auswirkungen auf die Familie und das Umfeld? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Wie lebt es sich mit der Diagnose?

Geplant sind Fachvorträge von Silke Czerwenka vom Verein Autismus Deutschland, vom Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus und von Thomas Duda, Kinder- und Jugendpsychiater aus Hildesheim.

Nach den Fachvorträgen haben die Besucher Gelegenheit sich für zwei von drei Informationsschwerpunkten in kleineren Gruppen zu informieren. Um die Veranstaltung zu moderaten Preisen veranstalten zu können, hat Walter Lampe, Präsident des Rotary Clubs Clausthal-Zellerfeld, eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an das Autismus-Zentrum übergeben. Durch diese Förderung können die Eintrittskarten an interessierte Personen für nur zehn Euro abgegeben werden, heißt es vonseiten des Rotary-Clubs Clausthal-Zellerfeld.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 20. März, um 15.30 Uhr im barrierefreien Jacobson-Haus, Jacobsonplatz 1 in Seesen.

Die Sitzplatzanzahl ist begrenzt, der Kartenvorverkauf erfolgt montags bis freitags in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon 05381/788166. Nach den Fachvorträgen gibt es um 19 Uhr bei einem Imbiss Gelegenheit zu weiteren Gesprächen.