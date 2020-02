Verfolgungsjagd im Eichsfeld: VW-Fahrer schwer verletzt

Tragisches Ende einer Verfolgungsjagd im Landkreis Eichsfeld: Am 15. Februar versuchte der Fahrer eines VW Passats aus dem Raum Eisenach der Polizei zu entkommen. Für ihn endete die Flucht vor den Beamten mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Göttinger Uni-Klinikum.

Mit 130 km/h durch den Ort gerast

Der VW-Fahrer war in Holungen unterwegs, als eine Streife den Passat im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Hausaner Weg stoppen wollte. Doch der Fahrer ignorierte die Kelle und gab stattdessen Gas. „Er „beschleunigte sein Fahrzeug im Ort auf bis zu 130 km/h und flüchtete über die Ohmbergstraße in Richtung Sonnenstein“, teilte die Polizei mit. Die Streife nahm die Verfolgung auf, rief Verstärkung. Doch der Wagen war zunächst nicht zu stoppen.

Während der Flucht sei es mehrfach zu brenzligen Situationen mit Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern gekommen, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Eichsfeld. Die hätten nur mit großen Glück eine Kollision mit dem flüchtenden VW verhindern können.

Serpentinen werden zum Verhängnis

Die Verfolgungsjagd ging am Ortsausgang einen Hang hinauf - und dieser wurde dem Flüchtenden zum Verhängnis. Mit Beginn der Serpentinen habe der Fahrer des VW schließlich die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sei von der Straße abgekommen. Dabei habe er sich laut Polizei lebensbedrohlich verletzt. Er sei noch in der Nacht mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Göttingen geflogen worden. Sein Zustand werde dort als kritisch angesehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Eichsfelder Polizei dringend nach Zeugen, welche durch den Flüchtenden gefährdet wurden. Insbesondere wurde hierbei im Hausener Weg im Übergang zur Nordhäuser Straße ein Fußgänger beinahe von dem VW angefahren, sowie ein dunkler Kleinwagen auf der Straße zwischen Worbis und Kirchohmfeld im Gegenverkehr gefährlich ausgebremst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, Telefon 03606 6510, zu melden.