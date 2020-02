„Harzkamel“ zurück: Lokführer können bald wieder schaukeln

Seit einigen Tagen ist die Diesellok 199 872 der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wieder zurück im Harz.

Das Fahrzeug wurde in den zurückliegenden Monaten bei Alstom in Stendal einer fristgemäßen Untersuchung unterzogen. Die 1976 gebaute und liebevoll „Harzkamel“ genannte Lok konnte jüngst mit Hilfe von zwei Kränen wieder auf ihre Drehgestelle gesetzt werden. In den nächsten Wochen finden in der Fahrzeugwerkstatt der HSB weitere Arbeiten am Fahrzeug statt.

Kamel wird die Lok genannt, weil sie wegen der schmaleren Spur und der höheren Lage noch mehr schaukelt als der Typ V100: Der Lokführer kommt sich vor, als säße er auf einem Kamel.