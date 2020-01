Unfall: 87-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Nörten-Hardenberg. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall am Montag auf der B3 verletzt. Ein Kran musste seinen Pkw aus dem Graben hieven.

Am Montag gegen 11.10 Uhr kam es auf der B3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Das meldet die Polizei. An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Unfallhergang

Der 87 Jahre alte Autofahrer aus Bad Gandersheim war auf der B3 in Richtung Northeim unterwegs. Kurz hinter Nörten-Hardenberg kommt der Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch auf dem unbefestigten Seitenstreifen gegenzulenken, gerät das Auto ins Schleudern und überschlägt sich. Der Pkw kommt im Graben zum Stillstand. Ersthelfer befreien den Bad Gandersheimer aus seinem Fahrzeug.

Mit einem Rettungswagen wurde der 87-Jährige in das Northeimer Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Ein Abschleppwagen mit Kran hievte den Pkw aus dem Graben und transportierte ihn ab.