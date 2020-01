Unfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Goslar. Am Freitag, 24. Januar, 14.30 Uhr, befuhr eine 39 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Bad Harzburg mit ihrem Pkw VW die Innersteallee in Langelsheim. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße beachtete sie nicht die Vorfahrt eines von links kommenden, in Richtung Innenstadt fahrenden, 44-jährigen Fahrradfahrers aus Langelsheim. Der Fahrradfahrer wurde frontal vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Klinik nach Goslar gebracht werden. Am Pkw und am Fahrrad, einem E-Mountainbike, entstand Sachschaden in Höhe von ca 4.000 Euro.Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass der Fahrradfahrer einen Helm trug, welcher hier eindeutig folgenschwerere Kopfverletzungen verhindert habe. pol

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder