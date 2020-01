Gartenlaube brennt in Northeim

In Northeim brannte eine Gartenlaube.

Northeim Das Feuer griff auf ein Nachbargrundstück über, die Rauchwolke zog in Richtung der angrenzenden Wohngebäude.

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstagabend gegen 21.30 Uhr die Gartenlaube einer 30-jährigen Frau in der Northeimer Damaschkestraße sowie ein dahinter befindlicher Pavillon in Brand gesetzt. Das meldet die Polizei.

Das Feuer griff auf ein Nachbargrundstück und den dort befindlichen Sichtschutzzaun sowie dortige Gartenmöbel über. Die entstandene Rauchwolke zog außerdem in Richtung der unmittelbar angrenzenden Wohngebäude.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, so die Polizei. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05551/7005-0 zu melden.