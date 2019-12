Mann beleidigt Feuerwehrkameraden und Polizisten

Clausthal-Zellerfeld Die Einsatzkräfte waren in seine Wohnung gekommen, weil ein Rauchmelder Alarm schlug.

Ein Mann hat Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei beleidigt, nachdem diese wegen eines möglichen Feuers seine Wohnung betreten hatten. Zu dem Feuerwehreinsatz kam es am Freitagabend um 20.45 Uhr in Clausthal-Zellerfeld. Dort hatte ein Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst und es war auch Brandgeruch wahrnehmbar. Da der Mann der Feuerwehr den Zutritt verweigerte, musste er durch Schieben und Drücken zum Öffnen der Wohnungstür gezwungen werden, teilt die Polizei mit.



Grund für den Alarm war angebranntes Essen. Der Mann beleidigte abschließend die Einsatzkräfte. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wurde erstattet.