Polizei sucht Zeugen eines Großbrands in Sattenhausen

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Sattenhausen flammte immer wieder auf.

Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sattenhausen in der Gemeinde Gleichen Ende November (wir berichteten) sucht die Polizei jetzt nach einem „wichtigen Zeugen“, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt.

Das Mehrfamilienhaus auf dem Gut Riekenrode ist bei dem Feuer am 21. November komplett zerstört worden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 650.000 Euro. Die Ursache des folgenschweren Feuers konnte von der Polizei Duderstadt bislang noch nicht herausgefunden werden. Der Brandort bleibt deshalb weiterhin beschlagnahmt. „Möglicherweise weiterhelfen könnte den Ermittlern die Aussage eines unbekannten Mannes, der nach Beobachtungen anderer am Brandort anwesender Personen die laufenden Löscharbeiten aufmerksam verfolgt haben soll“, heißt es in der Mitteilung. Der Unbekannte wird als ca. 50 bis 65 Jahre alt, mittelgroß und von schlanker bis hagerer Gestalt mit lichtem, grauen Haar beschrieben. Er stammt eventuell aus einem der Nachbarorte. Der besagte Zeuge oder Personen, die wissen, um wen es sich handelt, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.