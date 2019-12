Uniklinik Göttingen bietet „beste Karrierechancen“

Göttingen. Der „Deutschland Test“ des Magazins Focus hat die Göttinger Universitätsklinik in der November-Ausgabe ausgezeichnet.

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist die Nummer 1 der deutschen Universitätsklinika im „Deutschland Test“ des Magazins Focus vom November 2019 bei den „Top Karrierechancen in Krankenhäusern“ und bei „Top Karriere­chancen Pflege und Gesundheit“. „Deutschland Test“ untersuchte die Karriere­chancen in Krankenhäusern und im Pflegedienst. Schwerpunkte dabei waren, welche Einrichtungen mit den Herausforderungen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt im Hinblick auf Bezahlung, allgemeine Arbeitszeitmodelle, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, persönliche Entwicklungspläne und berufsbegleitende Weiterbildungsangebote am besten umgehen. Die UMG erhielt als Branchensieger unter den Universitätsklinika die volle Punktzahl von 100 Punkten.

Stolz auf Ergebnis

Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung der UMG, bewertet das Ergebnis: „Dass die Universitätsmedizin Göttingen bei der bundesweiten Umfrage zu den Karrierechancen unter den Universitätskliniken ganz oben steht, macht uns stolz. Wir dürfen nicht nachlassen bei der Modernisierung der Berufs- und Karrierewege auch im öffentlichen Bereich. Die UMG entwickelt eine moderne Personalpolitik mit Angeboten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, den Fortbildungsmöglichkeiten und auch den variablen Anteilen in der Bezahlung. Beim heutigen Fachkräftemangel kann nur die Einrichtung überzeugen, die attraktive Standortangebote macht. Keine einfache Aufgabe für ein Großklinikum. Die Umfrage macht uns deutlich: Die UMG ist hier auf einem guten Weg.“

Wissenschaftliche Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung der Umfrage hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IWMF) in Hamburg übernommen. Quellen waren in einem ersten Schritt Fragebögen, im zweiten Schritt, dem so genannten „Social Listening“, wurden alle Texte aus dem Internet mit definierten Suchbegriffen gescannt und ausgewertet.

Die Ergebnisse aus den Angaben des Fragebogens (sofern eingesandt) und die Ergebnisse des Social Listening wurden auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten zusammengeführt.