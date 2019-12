Dünne Schneedecke im Harz, fünf Zentimeter Neuschnee am Brocken

Torfhaus. Auch in tieferen Lagen sind schon die ersten Vorboten des Winters sichtbar. In Braunlage wird der Wurmberg beschneit.

Die kühlen Temperaturen in der Nacht haben für eine dünne Schneedecke im Harz gesorgt. „Aus dicken Wolken ist etwas Neuschnee rausgekrümelt“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Auf dem Brocken seien am Morgen etwa fünf Zentimeter gemeldet worden. Auch in tieferen Lagen waren die Vorboten des Winters deutlich sichtbar.

Wintersportler müssen sich aber noch gedulden. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbands wurde etwa aus Braunlage nur etwa ein Zentimeter Schnee gemeldet. Für die kommenden Tage rechnen die Meteorologen mit etwas milderen Temperaturen, für die zweite Wochenhälfte wechselhaftes Wetter mit Niederschlägen. „Die fallen aber wohl eher als Regen“, sagte die DWD-Sprecherin.

An der Wurmberg-Seilbahn reichten die niedrigen Temperaturen zumindest schon für einen ersten Test der Schneekanonen. Mit der Beschneiung am Wurmberg werde aber erst gegen Ende der kommenden Woche gerechnet.