Wildunfall: Lkw-Fahrer unverletzt, fünf Wildschweine tot

Gieboldehausen. Am Freitagmorgen wurden fünf Wildschweine bei der Kollision mit einem Lkw auf der B 247 bei Gieboldehausen getötet. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Fünf Wildschweine wurden beim Zusammenstoß mit einem Lkw am frühen Freitagmorgen, 25. Oktober, auf der B247 zwischen Obernfeld und Gieboldehausen getötet. Der Fahrer blieb unverletzt. Darüber berichtet die Polizei Göttingen.

Demnach war ein 59-Jähriger gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 in Richtung Gieboldehausen unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Rollshausen eine Rotte Wildschweine von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Einige Tiere schafften es über die Fahrbahn, fünf Wildschweine verendeten jedoch noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Göttingen weist eindringlich auf die Gefahren durch kreuzendes Wild hin. Die Auswertung der polizeilich registrierten Wildunfälle zeige, dass es vorrangig in den Morgen- und Abendstunden sowie vermehrt von September bis Dezember zu „folgenschweren Begegnungen“ zwischen Mensch und Tier komme, heißt es in der Mitteilung der Polizei.FEG/POL