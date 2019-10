Zimmer in Klinik Northeim brennt – Patient schwer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einem Feuer in einem Patientenzimmer in der Albert-Schweitzer-Klinik in Northeim gekommen, bei dem ein Patient schwer und zwei Pflegekräfte leicht verletzt wurden.

Die Brandmeldeanlage löste gegen 6.45 Uhr Alarm aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte sich ein Zimmerbrand – daraufhin wurde Vollalarm für die Feuerwehr Northeim und in Folge auch Vollalarm für die Feuerwehren der Ortsteile ausgelöst. Der Brand war auf der Station C2 ausgebrochen, eine Ebene wurde daraufhin evakuiert. Eine verletzte Person wurde von Einsatzkräften unter schwerem Atemschutz aus dem Zimmer gerettet. Der Patient ist schwer verletzt, aber am Leben, heißt es in einer Mitteilung der Kreisfeuerwehr Northeim. Zwei Pflegekräfte wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Patienten mussten nicht aus der Klinik verlegt werden. Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird nicht von einem technischen Defekt ausgegangen, informiert Uwe Falkenhain, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim, in einer Mitteilung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.