Hund Sokki ist Vize-Weltmeister bei Trümmersuche

Barbara Pietrusky mit ihrem Hund Sokki, mit dem zusammen sie beim 25. IRO World Championship for Search & Rescue Dogs in Paris in der Kategorie Trümmer den zweiten Platz gemacht hat.

Sieben Wochen alt und fünf Kilogramm schwer ist Sokki, als die holländischen Züchter die Malinois-Hündin in Barbara Pietruskys Arme legen. Acht Jahre später holen sie gemeinsam die Vizeweltmeisterschaft der Internationalen Rettungshunde Organisation (IRO) in Paris. Daran muss Pietrusky denken, als sie von ihrem Sieg erfährt, und bekommt einen „Heul-Schluchz-Anfall“, wie sie lachend erzählt. „Da sah ich diesen langen Weg, diese gemeinsame Zeit.“ Während sie davon berichtet, buddelt Wanjeena‘s Birgit, wie Sokki offiziell heißt, in einer Ecke des Hundeübungsplatzes der Hundefreunde Mollenfelde und „arbeitet“.

Insgesamt 55 Teilnehmer haben sich bei der WM in drei verschiedenen Sparten gemessen: der Flächensuche, Fährten- und Trümmersuche. Pietrusky und Sokki traten in der Kategorie Trümmersuche an, bei der die Hündin unter anderem versteckte Personen aufspüren musste. Nur zwölf der erlaubten 30 Minuten hat sie dafür gebraucht.

Als Kind von Tieren fasziniert

Schon als Kind sei sie von Tieren fasziniert gewesen, erzählt Pietrusky. Doch immer unter dem Aspekt der Interaktion. „Ich wollte den nicht streicheln, ich wollte Action.“ Als sie Malinois bei der Arbeit sah, „habe ich gedacht, so einen Hund will ich ausbilden“. Vor Sokki habe sie immer Dobermänner gehabt. Dass die studierte Agraringenieurin heute als Verhaltenspsychologin für Hunde und als Hundetrainerin arbeitet, liegt vor allem an Mirko und der Schuld, die Pietrusky seinetwegen empfindet. Der Dobermann-Rüde, ihr „Ein und Alles“, habe sie durch das Studium und den ersten Job begleitet und währenddessen eine Menge Sporterfolge eingefahren. „Dass er dann tot war, hat mir den Boden weggehauen“. Sie habe ihn vermisst und darunter gelitten, dass er unter Schmerzen gestorben sei. Besonders aber habe es sie zermürbt, „was ich ihm in der Ausbildung angetan habe“, sagt Pietrusky.

In den 80er-Jahren sei die Hundeausbildung grob gewesen. Und sie habe das umgesetzt, was an Methoden ihr vermittelt worden sei. Lange habe sie diese Erfahrung glauben lassen, dass sie ihr Leben lang keinen Hund mehr verdient hätte, obwohl sie schon damals aus dem Bauch heraus vieles anders gehandhabt habe. Doch dann sei der Gedanke in ihr gereift, dass diese Erfahrung nicht umsonst gewesen sein müsse, dass andere Menschen und ihre Hunde davon profitieren könnten und dass Hundeerziehung auch anders geht.

Pietrusky erhob Daten, setzte sich mit wissenschaftlichen Studien auseinander, bildete sich „mit allem, was möglich war“ im Bereich Verhaltenspsychologie für Hunde weiter. „Ich beobachte und ziehe dann Schlüsse.“ Das Wichtigste sei, dass der Hund sich ihr gegenüber ausdrücke. „Lautstärke ist kein Argument, Gewalt ist kein Argument“, betont sie.

Pietrusky ist überzeugt, dass ihr Ansatz nicht nur für Hunde geeignet ist, die Wettkämpfe bestreiten. Denn jeder Familienhund würde es lieben, wenn er seine Triebe ausleben kann. Kein Hund träume davon, an der Leine spazieren geführt zu werden. „Was wollen Hunde? Die wollen Sozialkontakte und jagen. Daraus ergibt sich alles“, sagt sie. „Arbeitstiere“ wie Malinois hätten ein hochaktives Nervensystem, würden tausend Reize aufnehmen. Deswegen sei es so wichtig, dass der Hund zur Ruhe kommen kann. „Sendepause“ nennt Pietrusky das. Dann heißt es „Sokki, pack dich hin.“ Denn die achtjährige Hündin sei quasi „born to work“, also geboren, um zu arbeiten. „Sie ist so ein hochbegabter Hund, arbeitsfreudig, hat so eine brillante Denke und sagt wirklich ‚Ok, Mama, ich will das machen, und wartet, dass sie darf‘“, erzählt Pietrusky.

Solange Sokki noch Spaß an der Rettungshundearbeit hat und fit ist, werden die beiden weiter an Wettkämpfen teilnehmen. Für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Rumänien haben sie sich jedenfalls schon qualifiziert.