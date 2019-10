Bündnis gegen Strabs trifft sich am 26. Oktober in Hann. Münden

Am Samstag, 26. Oktober, richtet das Niedersächsische Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) ab 11 Uhr ein landesweites Treffen in Hann. Münden aus. Die ganztägige Veranstaltung findet im Logenhaus „Zu den drei Strömen“, Bremer Schlag 16, statt und steht unter dem Titel „Die Strabs muss weg in Niedersachsen – das schaffen wir nur gemeinsam“. Sie richtet sich an Vertreter von Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften aus ganz Niedersachsen. Das Veranstaltungsende ist für 16 Uhr angesetzt.

Das Programm des Treffens sieht unter anderem vor, dass die Strategien für die anstehenden Wahlen der nächsten Jahre festgelegt werden. Da die Straßenausbaubeitragssatzungen derzeit bereits in acht Bundesländern und bei einem Drittel der niedersächsischen Kommunen abgeschafft wurden, ist dazu ein Sachstandsbericht vorgesehen. Außerdem wird die Regionalisierung des Niedersächsischen Bündnisses gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) erläutert.

Alle Teilnehmer der Tagung müssen sich mit Namen der Bürgerinitiative bzw. der Interessengemeinschaft, Ort, Zahl und Namen der Teilnehmer bis spätestens Montag, 21. Oktober, per E-Mail an johanngelika@gmail.com anmelden.