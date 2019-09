Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 19-jähriger Radfahrer aus Göttingen ist am frühen Samstagmorgen in Rosdorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Darüber informierte die Polizei am Montag.

Demnach prallte der alkoholisierte Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Auto. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen in die Göttinger Uniklinik gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.