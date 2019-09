Goslar Bei einem Verkehrsunfall auf der B6 in der Nähe Goslar-Jerstedt ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall: 24-Jährige stirbt nach Kollision in Goslar

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Goslar ist eine 24-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau am späten Montagabend in der Nähe von Goslar-Jerstedt aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Wagen kollidiert. Dessen 50 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt.