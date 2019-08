Ecobus soll ab Winter im Kreis Goslar fahren

Der Regionalverband Braunschweig und die Harz-Bus-Gesellschaft planen derzeit den Einsatz des in einer Probephase getesteten Anrufsammeltaxis. Der Ecobus, der vom Herbst 2018 bis zum Februar dieses Jahres zwischen dem Oberharz, Goslar und Osterode erprobt wurde, soll im Landkreis Goslar fahren. Der Zeitpunkt ist allerdings noch offen. Ursprünglich hatte Landrat Thomas Brych einen Start in diesem Herbst in Aussicht gestellt. Als im...