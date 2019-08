Noch kein Ärztemangel im Landkreis Göttingen

Ärztemangel ist ein Schlagwort, dass seit einiger Zeit in den Medien die Runde macht und nicht nur für Menschen, die regelmäßig auf ärztliche Behandlung angewiesen sind, bedrohlich klingt. In Niedersachsen ist die Versorgung mit Hausärzten im Bundesvergleich sogar am schlechtesten, wie aus Zahlen des Bundesarztregisters für 2018 hervorgeht. Auch der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) bereitet die Entwicklung große...