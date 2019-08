Auto erfasst Radfahrer – 72-Jähriger tot

Göttingen. Auf der K202 bei Varlosen ist am späten Sonntagnachmittag ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Auf der K202 bei Varlosen hinter Göttingen ist am späten Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Der 72-Jährige aus dem Ort erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen, meldet die Polizei. Der 30 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Er stammt aus dem Landkreis Göttingen.

Nach gegenwärtigen Ermittlungen befuhren der Rad- und der Autofahrer die Kreisstraße 202 von der B3 kommend in Richtung Varlosen. In Höhe der Unfallstelle fuhr der Autofahrer dann aus noch ungeklärter Ursache plötzlich gegen den vor ihm fahrenden Radfahrer. Der 72-Jährige prallte gegen das Auto und wurde anschließend auf den Boden geschleudert.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger der DEKRA erschien noch am Abend am Unfallort, um sich ein genaues Bild zu machen.

Der Leichnam des 72-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt, ebenso der Pkw und der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie auch das Rad des Getöteten. jk