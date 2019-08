Durch das Unwetter war ein großer Ast aus der Krone eines Straßenbaums gebrochen. Er traf den Motorradfahrer am Helm.

Northeim. Der schwer verletzte Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen. Die B248 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Unfall bei Unwetter: Großer Ast trifft Motorradfahrer am Helm

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es auf der Bundesstraße 248 bei Northeim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt wurden. Das melden Feuerwehr und Polizei.

Der Biker aus dem Raum Hannover war demnach bei Unwetter auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Durch starken Regen und Sturmböen brach kurz hinter der Abzweigung Denkershausen ein großer Ast aus der Krone eines Straßenbaums. Der herabfallende Ast traf den Motorradfahrer am Helm. Der 53-Jährige und seine 49 Jahre alter Mitfahrerin wurden vom Motorrad geschleudert.

Verletzte liegen auf Straße

Die beiden Verletzten lagen beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Straße – ihr Motorrad wurde etwa 50 Meter weiter beschädigt in einem Feld gefunden. Es war über den dortigen Fahrradweg geschleudert.

Das Motorrad wurde circa 50 Meter von den Verletzten entfernt in einem Feld gefunden. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Die Frau wurde von einem Notarzt im Rettungswagen erstversorgt und anschließend in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht. Der Mann wurde in einem zweiten Rettungswagen versorgt. Zum Transport des Bikers wurde der Rettungshubschrauber Christoph 7 aus Kassel angefordert. Er flog den Verletzten ebenfalls in die Uni-Klinik Göttingen.

Stundenlange Sperrung

Zur weiteren Unfallaufnahme, Bergung des Motorrades und Beseitigung des Baums war die Bundesstraße bis gegen 19 Uhr gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro, meldet die Polizei.

Zum Transport des verletzten Bikers wurde der Rettungshubschrauber Christoph 7 aus Kassel angefordert. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Die etwa 10 Feuerwehrleute aus Langenholtensen hatten die Bundesstraße an der Abzweigung Lagershausen und Denkershausen gesperrt und leiteten den Verkehr über Denkershausen und Lagershausen und umgekehrt wieder auf die Bundesstraße. Einige Wehrleute halfen dem Rettungsdienst außerdem bei der Versorgung der verletzten Personen, so die Brandschützer in ihrem Bericht.