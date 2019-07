Tödlicher Unfall auf B241 – Polizei vermutet zu hohes Tempo

Als Ursache für den Verkehrsunfall auf der B241 am Samstag, bei dem zwei junge Männer im Alter von 21 und 19 Jahren starben sowie ein 20-Jähriger aus Goslar lebensgefährlich verletzt wurde, kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand in erster Linie überhöhte Geschwindigkeit in Betracht. Das meldet die Polizei Goslar. Hinzu kommt das junge Alter des Fahrers und die damit verbundene mangelnde Fahrerfahrung, so die Polizei in einer Mitteilung.

160 km/h gefahren

Nach Untersuchungen eines Unfallsachverständigen, der auch im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort war, dürfte die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei etwas mehr als 160 km/h gelegen haben. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden anderer an dem schrecklichen Unfall“, meldet die Polizei.

Der 20-jährige Mann, der sich im Fond des Pkw befunden hatte, schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Gaffer hatten nach dem Unfall laut Polizei ein widerliches Verhalten gezeigt. pol/mh