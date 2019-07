Wolfshagen. Ein Forstarbeiter verletzte sich am Montag bei der Arbeit mit einer Kettensäge schwer an der Hand. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein Forstarbeiter ist am Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall durch eine Kettensäge an der Hand schwer verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Demnach ereignete sich der Unfall auf Höhe der Schäderbaude. Der 38-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Hannover geflogen.