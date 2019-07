Seesen Ein 31-jähriger Jäger stieß in seinem Revier auf einen in Seesen geklauten Tresor

Ein 31-jähriger Jäger stieß bei der Begehung seines Reviers auf einen kleinen Tresor. Dieser wurde am 21.Mai. 2019 bei einem 'Einbruchdiebstahl in Seesen entwendet und muss somit nach diesem Zeitpunkt in dem Feld, welches sich rechtsseitig zwischen Seesen und Bornhausen an der B 243 befindet, abgelegt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter 05381/944-0 entgegen.