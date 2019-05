In Northeim kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Schwerer Unfall in Northeim: Autofahrer übersieht Biker

Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Northeim schwer verletzt. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt, zudem entstand ein Schaden von mehr als 16.000 Euro. Darüber informiert die Polizei.

Der Biker aus dem Bereich Katlenburg-Lindau war gegen 19.20 Uhr auf der Einbecker Landstraße stadtauswärts unterwegs. Ihm kam ein 65-jähriger Northeimer mit seinem Auto entgegen, der nach links abbiegen wollte und den Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache übersah. Bei dem Aufprall wurde der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das wegschleudernde Krad beschädigte darüber hinaus ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

Während der Unfallaufnahme klagte der 65-jährige Autofahrer über Schmerzen, so dass auch er ins Krankenhaus kam. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.500 Euro, so die Polizei abschließend.