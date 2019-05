Goslar Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen aus und griff bereits auf die Hausfassade über. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Baumaterialien geraten in Goslarer Innenstadt in Brand

Bei einem Brand in der Goslarer Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Darüber informiert die Polizei.

Im Hohen Weg sind gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen gelagerte Baumaterialien in Brand geraten. Im weiteren Verlauf schlug das Feuer bereits auf die Hausfassade über, die ebenfalls leicht beschädigt wurde, berichtet die Polizei weiter. Das Feuer konnte von der freiwilligen Feuerwehr dann jedoch schnell gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt.