Goslar Die Tiere waren in einer Parzelle einer Kleingartenanlage in Goslar untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 20 Meerschweinchen getötet, die in einer Parzelle einer Kleingartenanlage in der Hildesheimer Straße in Goslar untergebracht waren. Darüber informiert die Polizei.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, etwas beobachtet haben, sich zu melden.