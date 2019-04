Zwei Personen bei Unfall nahe Wildemann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend sind auf der L515 zwischen Wildemann und Lautenthal zwei Menschen schwer verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Lautenthal unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, rollt auf dem angrenzenden Berghang weiter und überschlug sich, bevor er auf einem Parkplatz auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

