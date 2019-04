Wehr kämpft gegen Großbrand in Münchehof

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Samstag mehr als zwölf Stunden lang gegen einen Brand in Münchehof gekämpft. Acht Menschen mussten evakuiert werden, ein Bewohner erlitt schwere, ein anderer leichte Verletzungen, so der Seesener Stadtbrandmeister Jürgen Warnecke. Es war 15.29 Uhr, als...