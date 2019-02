Louis Schacht steht ab sofort der Jungen Union Göttingen vor

Louis Schacht steht ab sofort dem Kreisverband Göttingen der Jungen Union vor. Der 22-jährige Politikwissenschafts- und VWL-Student wurde am vergangenen Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Gieboldehausen als Nachfolger von Kerem Öztürk gewählt. Öztürk trat nicht erneut an, bleibt dem Vorstand aber als stellvertretender Vorsitzender zusammen mit Christoph Wiedenroth und Niklas Ercan erhalten.

Ergänzt wird der geschäftsführende Vorstand durch Helene Schüle, welche erneut zur Geschäftsführerin gewählt wurde und Jan-Otto Jacobs, der ein weiteres Jahr als Schatzmeister des Vorstandes agiert. Neu ins Amt gewählt wurde Yekta Yildirim als Pressesprecher.

Der Vorstand wird komplettiert durch die fünf Beisitzer Maximilian Ebert aus Duderstadt, Lena Anzenhofer aus Göttingen, Muriel Jerrentrup aus Hann. Münden, Fridolin Parth aus Friedland und Korbinian Regenhardt aus Gieboldehausen.

„Wir haben ein gutes Team auf die Beine gestellt und freuen uns auf die Arbeit im kommenden Jahr, bei der sowohl die Mitgliedergewinnung, als auch die inhaltliche Arbeit verstärkt im Fokus stehen soll“, erklärte der neue Vorsitzende Louis Schacht.