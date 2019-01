Mann schubst Frau Treppe herunter und greift Sanitäter an

Ein 38-jähriger Northeimer hat am Samstagabend eine 56-Jährige eine Treppe heruntergeschubst, anschließend Rettungskräfte angegriffen und Polizisten bedroht. Er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Die 56-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen an Hand, Arm, Kopf und Rücken zu. Als die Rettungskräfte das Opfer behandeln wollten, griff der 38-Jährige auch diese an.

Den Polizeibeamten drohte der offenbar alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann Gewalt an und verweigerte die Herausgabe seiner Ausweispapiere. Auf dem Weg in Polizeigewahrsam versuchte der Northeimer, einem 40-jährigen Beamten ein Bein zu stellen und schlug ihm auf die Hand. Währenddessen beleidigte er die Einsatzkräfte. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.