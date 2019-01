Vier Menschen werden bei Glätteunfall verletzt

Vier Menschen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der B242 zwischen Sonnenberg und Oderteich verletzt. Darüber informierte die Polizei Braunlage am Sonntag.

Ein 38-Jähriger aus Salzgitter war nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 15 Uhr auf der B242 von Sonnenberg kommend in Richtung Oderteich unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund von Eis- und Schneeglätte mit einem entgegen kommenden Pkw eines 57-Jährigen aus Wolfenbüttel. Bei der Kollision seien die drei Mitfahrer des Pkw aus Salzgitter sowie der Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel verletzt worden, berichtet die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 18.000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergung musste die Bundesstraße 242 voll gesperrt werden.