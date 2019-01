Brocken-Bahn fährt sich erneut fest – HSB stellt Verkehr ein

Ein Waggon der Harzer Schmalspurbahn (HSB) wird auf dem Brocken in den Bahnhof gezogen. Erneut kam es zu einer Havarie mit einem Zug der Brocken-Bahn, die erst am Samstag ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte: Am Nachmittag fuhr sich eine Lok kurz hinter dem Bahnhof Brocken fest. Bei den Bemühungen, sie mit einer anderen Lokomotive freizuziehen, entgleiste die Lok.