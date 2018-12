Vollsperrung: Brennendes Auto sorgt für kilometerlangen Stau

Ein brennendes Auto hat am Samstagmorgen einen mehrere Kilometer langen Stau auf der Autobahn 7 bei Echte verursacht.

In Höhe des Harzhorns zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Hannover war der Wagen am Samstagmorgen gegen 8.16 Uhr in Brand geraten, vermutlich wegen eines technischen Defekts.

In Vollbrand

Das Fahrzeug stand bereits bei der Alarmierung der Brandschützer im Vollbrand. Deshalb konnten die Feuerwehrkräfte, als sie am Einsatzort eintrafen, nicht viel von dem VW Golf retten. Das Fahrzeug brannte aus und wurde durch den Einsatz von Schaum gelöscht, berichtet Konstantin Mennecke von der Kreisfeuerwehr Northeim.

Rund 50 Kräfte der Feuerwehren aus Echte und Kalefeld sowie Seesen und Bad Gandersheim waren im Einsatz, zusammen mit mehreren Polizeistreifen. Die A7 war während der Löscharbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau in beiden Richtungen.