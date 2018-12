Flucht vor der Polizei endet mit schwerem Unfall

Die Flucht vor der Polizei endete für einen 18-jährigen Fahranfänger aus Seesen im Krankenhaus: In der Nacht zum Sonntag wollten Beamte der Polizei in Clausthal einen Audi kontrollieren. Der Fahrer war laut Polizei wegen seiner Fahrweise in den Fokus geraten. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und sei mit aufheulendem Motor ins Zellerfelder Tal geflüchtet. Zwischendurch schaltete der Fahrer sogar das Fahrlicht aus, um nicht gesehen zu werden, berichtet die Polizei.

Kurz vor einer scharfen Kurve geriet das Fahrzeug dann ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. „Zum Grund seiner Flucht macht der junge Mann keine Angaben“, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Ein Strafverfahren wird eingeleitet, der Führerschein wird beschlagnahmt.